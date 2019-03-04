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«Это самая сильная оппозиция в Петербурге». Почему прокремлевская молодежь объявила войну Навальному

С разницей в несколько часов штаб Навального пережил набег вандалов с краской и стояние пикетчиков. Под предлогом защиты детей было изуродовано историческое здание. Полиция задержала подозреваемых, но у них есть железное алиби: «Случайно мимо проходил».

«Это самая сильная оппозиция в Петербурге». Почему прокремлевская молодежь объявила войну Навальному

фото: пользователь телеграм-канала Протестный Петербург

Арест активиста движения «Весна» Владимира Казаченко за разврат с восьмиклассницей больнее всего ударил по петербургскому штабу Навального, к которому юноша не имеет отношения. Офис на Вознесенском проспекте непристойно разукрасили, а при мощной информподдержке СМИ состоялся придуманный близкими к «Молодой гвардии Единой России» деятелями пикет.

Протест «Защитим детей от педофилов» у штаба Навального на Вознесенском проспекте активно анонсировали вечером в пятницу, 1 марта. Много- и единообразием новостей отличилась пресса, которую связывают с медиа-империей Евгения Пригожина.

В ночь на 2 марта шесть-семь человек в одинаковых куртках, с натянутыми капюшонами и баллончиками краски в руках нанесли на фасад 33-го дома по Вознесенскому проспекту надписи «Штаб педофилов» и развесили тематические плакаты. Вандальный налет сопровождался курьезами. Авторы несколько раз возвращались к зданию, чтобы доделать начатое, и в итоге дождались проезжающего наряда полиции. Двух человек задержали.

По данным «Фонтанки», в руки патрульных попали 24-летние Андрей Ярмантович и Руслан Сакулин. Их доставили во 2-й отдел Адмиралтейского УМВД и составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

Ярмантович родился в Твери, живет в Невском районе Петербурга, работает железнодорожником. Его страница в соцсети хранит следы присутствия на молодежном форуме «Территория действия». Патриотическое мероприятие организует «Боевое братство» на деньги из фонда президентских грантов.

«Форум направлен на объединение молодежи и молодежных организаций, ведущих гражданско-патриотическую деятельность», – говорится в описании «Территории действия».

Ярмантович ответил «Фонтанке» на звонок и выдал алиби:

«Я непричастен. Меня случайно задержали. Я там гулял. Меня толкнули ребята, за которыми гнались полицейские, и я упал. Ко мне подбежал полицейский и поднял с асфальта. Протокол составили, подтверждаю. Но я все написал в объяснении». 

После разговора с «Фонтанкой» Ярмантович закрыл свой профиль «ВКонтакте».

Руслан Сакулин числится в его сетевых друзьях. Молодой человек родился в городе Дятьково Брянской области. Этот населенный пункт известен другим выходцем – Юрией Колчиным, организатором убийства Галины Старовойтовой.

На звонки «Фонтанки» Сакулин не ответил. Из профиля его страницы известно, что в 2017 году он участвовал в молодежном образовательном форуме Росмолодежи «Территория смыслов». На некоторых снимках изображены молодые люди, похожие на Ярмантовича и Сакулина.

Статья 20.1 КоАП предусматривает административный арест до пятнадцати суток. Материалы на молодых людей будут переданы в суд. После составления протоколов их отпустили.

Как сообщил «Фонтанке» руководитель кампании штаба Навального в Санкт-Петербурге по муниципальным выборам Александр Шуршев, он написал во 2-м отделе заявление с просьбой привлечь причастных к уголовной ответственности.

«Здание 1843 года постройки находится в перечне вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, – уточнил Шуршев. – Полагаю, нанесение граффити может быть квалифицировано по статье 214 УК как вандализм, то есть осквернение зданий, совершенное группой лиц».

В полдень 2 марта, через несколько часов после разукрашивания фасада, состоялся согласованный администрацией Адмиралтейского района пикет. Официально его целью заявлялось «Выражение мнения общественности по поводу совращения несовершеннолетней представителями несистемной оппозиции». В числе разрешенных плакатов: «Навальный защищает извращенцев». От райадминистрации за действом наблюдал главный специалист отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности Краев.

Штаб Навального заявил, что организатором пикета выступил член МГЕР Петербурга Роман Бугунов. Он действительно присутствовал на Вознесенском, держал плакат, но заявителем мероприятия выступал другой человек, близкий ему по взглядам. 20-летний студент Всероссийского государственного университета юстиции Игорь Богданов состоял в МГЕР Петербурга до конца 2017 года, а теперь, по его выражению, поддерживает отношения с руководящим составом молодежного крыла «Единой России». Заявку он подал 26 февраля, на следующий день ее согласовали.

– Идея пикета – не моя, общая. Мы создали рабочую группу. Бугунов участвовал в обсуждении, – подтвердил Богданов. – В целом, задержание Казаченко -  хороший инфоповод провести мероприятие.

- Как вы относитесь к скабрезным граффити на здании?

– Негативно. Это вандализм. Даже под предлогом такого информационного повода наносить ущерб зданию в центре города – это, конечно, не очень. Арендаторы могут меняться, а надпись останется, пусть и закрашенная.

- Андрей Ярмантович и Руслан Сакулин вам знакомы?

– Не особо припоминаю.

- Арестованный Казаченко состоит в движении «Весна», а не в штабе Навального. Вас это не смущает?

– Эти организации взаимодействуют. Они принялись выступать в защиту Казаченко, используя свой административный ресурс. А штаб Навального – основная оппозиционная сила нашего города, наиболее известная и наиболее крупная.

В пикете, кроме активистов МГЕР, участвовал Дмитрий Мякшин. Он бывший «навальнист», задержанный на протестной акции «День России» за выбитый зуб полицейского. Мякшину в итоге дали условно, и он возобновил политическую карьеру, но уже в провластных течениях. Для вступления в МГЕР ему осталось чуть-чуть – пройти школу юного адепта «Единой России».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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