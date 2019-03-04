Сторонники "новой церкви" Украины захватили еще два храма УПЦ

Сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Волынской области. Об этом 4 марта сообщили в пресс- службе Волынской епархии УПЦ.

"3 марта 2019 сторонники перехода в ПЦУ захватили Свято-Троицкий храм УПЦ в селе Лобачовка Берестечковского благочиния Волынской епархии УПЦ", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Также о религиозном конфликте, который продолжался более месяца и закончился захватом храма УПЦ, сообщили в Ровенской епархии. Так, сторонники новой религиозной структуры прибыли в субботу к Рождество-Богородичному храму в селе Новая Мощаница в Ровенской области. Им в подкреплении приехали два автобуса с бойцами запрещенной в РФ организации "Правый сектор" и пьяных мужчин. "В воскресенье, 3 марта, верующие УПЦ молились в церковном доме, в захваченном храме – сторонники ПЦУ", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте епархии.

Ранее 4 марта в информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что раскольники избили прихожан и захватили храм канонической УПЦ в селе Гнездичное Тернопольской области.