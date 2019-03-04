Forbes назвал самую богатую женщину мира

Самой богатой женщиной по версии Forbes 2019 года стала наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс с состоянием в 49,3 миллиарда долларов, сообщило издание 4 марта.

В общем рейтинге богатейших людей планеты Майерс занимает 15-ую строчку. При этом весь список будет опубликован только 5 марта, уточняет издание.

Бетанкур-Майерс является членом правления L`Oreal с 1997 года. Майерс – единственная внучка изобретателя краски для волос и основателя компании Эжена Шуллера и единственная дочь Лилиан Бетанкур.

За прошедший год ее состояние выросло на 7,1 миллиарда долларов, или 17%, в основном благодаря удорожанию акций компании.

В 2018 году богатейшей женщиной в рейтинге Forbes была названа Элис Уолтон, дочь основателя сети гипермаркетов Walmart. Ее состояние издание оценило в 46 миллиардов долларов.