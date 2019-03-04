СКА чуть не упустил победу в игре со «Спартаком», пропустив два гола за 21 секунду. И все-таки армейцы сравняли счет в серии

Победой хоккейного клуба СКА завершился четвертый матч серии 1/8 финала плей-офф КХЛ против «Спартака» в понедельник, 4 марта, в Москве. Армейцы с Невы в овертайме выиграли со счетом 3:2.

Голы забили Наиль Якупов (26), Василий Токранов (50). За четыре минуты до конца третьего периода армейцы вели 2:0, но в течение 21 секунды пропустили дважды: шайбы за «Спартак» забросили Евгений Кулик (56) и Энвер Лисин (56). Основное время закончилось со счетом 2:2. В итоге победу СКА в овертайме принес Давид Рундблад (65).

Благодаря этой победе СКА сравнял в серии, которая идет до четырех побед одной из команд, – 2-2. Следующий матч пройдет в Петербурге 6 марта.

Напомним, что противостояние началось с двух подряд поражений СКА, что стало сенсацией https://www.fontanka.ru/2019/02/28/157/ .