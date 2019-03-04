СБУ призналась в установке прослушки возле киевского офиса кандидата Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что установила прослушивающую аппаратуру возле офиса кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, однако отвергла сообщения о том, что данные меры связаны с предвыборной гонкой.

«СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или с их окружением», — говорится в сообщении СБУ в Facebook 4 марта.

В ведомстве подчеркнули, что по указанному адресу не зарегистрированы помещения, которые имели бы отношения к какому-либо кандидату. Мероприятия проходят на основании определения суда, добавили в СБУ.

Ранее пресс-служба МВД Украины со ссылкой на главу ведомства Арсена Авакова сообщила, что киевская полиция обнаружила на крыше здания по улице Белорусской элементы прослушивающей аппаратуры. К правоохранителям обратился охранник Зеленского, который рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные устанавливали подозрительные предметы.

Президентская кампания стартовала на Украине 31 декабря 2018 года. Сами выборы пройдут 31 марта 2019 года.