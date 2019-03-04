Гуайдо призвал сторонников на массовые митинги 5 и 9 марта
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на массовые манифестации во вторник, 5 марта, и в субботу, 9 марта. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками на митинге в районе Лас-Мерседес в Каракасе.
"Завтра, во вторник во время карнавала, мы призываем все профсоюзы государственных служащих выйти на важную встречу. В субботу же вся Венесуэла вернется на улицы, чтобы решительно и смело бороться за свою свободу", – сказал он, сообщает ТАСС.
Оппозиционер также добавил, что политические акции не закончатся, "пока свобода Венесуэлы не будет достигнута".
Справка:
23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.