Гуайдо призвал сторонников на массовые митинги 5 и 9 марта

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на массовые манифестации во вторник, 5 марта, и в субботу, 9 марта. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками на митинге в районе Лас-Мерседес в Каракасе.

"Завтра, во вторник во время карнавала, мы призываем все профсоюзы государственных служащих выйти на важную встречу. В субботу же вся Венесуэла вернется на улицы, чтобы решительно и смело бороться за свою свободу", – сказал он, сообщает ТАСС.

Оппозиционер также добавил, что политические акции не закончатся, "пока свобода Венесуэлы не будет достигнута".