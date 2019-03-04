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Деньги
05.03.2019 09:09
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Венчурные капиталисты ежегодно вкладывают $120 млрд в 50 тыс. стартапов

Под управлением венчурных компаний по всему миру, по последним данным, находятся активы на $620 млрд. Как отмечают эксперты, за последние годы инвестиции в цифровые активы перевернули представление о том, что венчурный капитал — это долгосрочные вложения с низкой ликвидностью.

«Венчурное инвестирование всегда являлось одной из наиболее доходных, но в то же время самых закрытых и наименее доступных форм инвестиций. Для того чтобы быть успешным венчурным инвестором, необходимо обладать очень сильными компетенциями в тех отраслях и сегментах, в которых отбираются перспективные компании и стартапы. Зачастую даже в одних и тех же отраслях имеется множество нюансов в зависимости от географии ведения бизнеса, – рассказал в ходе «Завтрака со смыслом» от PRIVATE BANKING Банка «Санкт-Петербург» Алексей Теплоухов, руководитель направления PRIVATE BANKING, глава Дирекции операций на финансовых рынках Банка «Санкт-Петербург». – Вторым значимым фактором является управление рисками. Разумеется, самую большую доходность потенциально может показать тот фонд, который инвестирует на самых ранних стадиях становления бизнеса, но в то же время такой фонд подвержен самым высоким рискам и может потерять вложенные средства. Ну, и, разумеется, в-третьих, крайне важна ликвидность, чтобы иметь возможность продать свою долю в венчурных проектах в нужный момент времени».

Все эти три ограничения зачастую служат непреодолимым препятствием для выхода на рынок венчурных инвестиций, особенно для частных клиентов. «Но Банку «Санкт-Петербург» удалось найти инфраструктурное решение этой проблемы через уникальный на рынке продукт, ориентированный на состоятельных клиентов, – поделился Алексей Теплоухов. – Вопросы узкоспециализированных отраслевых компетенций решаются путем подбора успешных на длительном горизонте времени устойчивых инвестиционных фондов, ориентированных на наиболее перспективные сегменты экономики(медицинские технологии, искусственный интеллект и т.п.). Это одновременно решает и вопрос управления рисками – качественная диверсификация вложений между сразу несколькими венчурными фондами. Проблема ликвидности инвестиций решается за счет сотрудничества с фондами, специализирующими исключительно на вторичном рынке венчурных инвестиций, а также за счет партнерства с новой сторонней платформой, зарегистрированной в Европе, основной задачей которой является создание квазибиржевого вторичного рынка такого типа вложений. Данный инструмент позволяет клиентам рассчитывать на доходность, кратно превышающую ставки по вкладам, получая при этом высокий уровень защиты от рисков и сильную отраслевую экспертизу специалистов венчурных фондов. В настоящее время банк формирует книгу заявок от состоятельных клиентов на такой продукт».

«Объем ежегодных венчурных инвестиций составляет $170 млрд, финансирование получают 50 тыс. стартапов. Долгое время считалось, что венчурный рынок – это рынок долгосрочных инвестиций до 10 лет с низкой ликвидностью. Однако в последние годы ситуация стремительно меняется, появляются новые инструменты, которые позволяют сократить срок инвестиций и сделать их более ликвидными, – говорит основатель биржевой платформы VNX.io, а также управляющий партнер Люксембургского венчурного фонда 2be.lu Александр Ткаченко. – Это возможно сделать при помощи так называемых цифровых активов. Это привлечет более широкий круг инвесторов к венчурному рынку, даст дополнительный приток средств, а также сделает вход на рынок более доступным для частных инвесторов».

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