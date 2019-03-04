Акции банка Nordea рухнули перед публикацией новых данных об отмывании денег

Акции банка Nordea устремились вниз перед оглашением новых данных об отмывании денег 4 марта. Издания Berlingske и Yle.fi пишут, что речь идёт о периоде с 2011 по 2017 гг. В это время через банк якобы проходили деньги российских и украинских олигархов.

В деле замешан офис Nordea в Копенгагене, а также литовские банки Ukio Bank и Snoras и финское подразделение Nordea. В финский банк было переведено 200 млн евро, в том числе из эстонского филиала Danske Bank.

Акции концерна Nordea резко упали на фондовых биржах Хельсинки и Стокгольма. Журналисты программы Yle MOT получили документы, разоблачающие причастность европейских банков к масштабному отмыванию денег из российских источников.

Банковский концерн заподозрили в отмывании денег в октябре 2018 года. Скандально известный бизнесмен Уильям Браудер утверждал, что крупнейшим получателем отмытых денег в банке Nordea была компания Nokia.

Nordea Bank AB — одна из крупнейших финансовых групп Северной Европы. Штаб-квартира была перенесена в Хельсинки. Образована в результате слияния и покупок в период с 1997 по 2000 год банков Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии (Nordbanken, Merita Bank, Unibank и Christiania Bank). Имеет дочерние банки в прибалтийских странах, Польше и России.

Уильям Браудер известен как инициатор так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил главу Hermitage Capital к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Он был нанят Браудером для расследования схемы по отмыванию денег. Его смерть и стала причиной для принятия «акта Магнитского» – по сути, первого пакета американских санкций.