Глава Дома офицеров ЗВО отметит 8 марта за решёткой. Она частично признала вину и просилась домой

Кировский суд Петербурга не отпустил под домашний арест директора Дома офицеров Западного военного округа. Наталья Богатырёва проявила покладистость, но за время задержания её уголовное дело потяжелело на взятку.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 4 марта суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Богатырёвой. Защита просила ограничить свободу своей клиентки условиями квартиры, сама она выразила готовность сотрудничать со следствием и частично признала вину.

Богатырёвой предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и взятке в особо крупном размере. Последнее добавили 2 марта, уже после задержания.

По версии следствия, она с ноября 2015 по май 2018 года бесплатно сдавала в аренду нежилые помещения на Литейном компании «Русский строительный дом». Щедрость стоила государству 6,4 млн рублей. При этом вместо стандартного договора аренды был заключён притворный договор на оказание услуг: за пользование площадями Дому офицеров были перечислены 100 тысяч, но на счету не задержались и через несколько дней были возвращены фирме. Следствие считает эту сумму похищенной.

Как писала «Фонтанка», Военное следственное управление по Западному военному округу, ФСБ, а также Управление экономической безопасности ГУ МВД проводили обыски по этому делу с утра 28 февраля. К вечеру Богатырёва была задержана.

Суд отправил обвиняемую в следственный изолятор до 24 апреля.