Смольный резервирует места для яхт. КРТ подал заявки на корректировки территориальных зон для трех марин

Комитет по развитию туризма Петербурга начал подготовку участков для создания трех яхтенных марин. Как следует из результатов публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки Петербурга, опубликованных 4 марта, их планируется разместить на Канонерском острове, а также территориях яхт-клуба «Янтарь» и «Балтийский берег».

Для марины в «Янтаре» КРТ просит установить зону объектов водного транспорта с включением объектов общественно-деловой застройки. Для двух других зону рекреационного назначения – объектов туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов, дачного фонда.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что власти города намерены искать инвесторов для создания трех современны марин в общей сложности на 900 мест. Размер вложений оценивался в 2,5 млрд рублей, срок окупаемости проектов – восемь лет.