Журналисты расследовали участие "Тройки Диалог" в якобы выводе из России миллиардов долларов

Размер ставки по ипотеке – это не ключевой фактор спроса на рынке первичной недвижимости. По данным отдела ипотечного кредитования «ПСК», спада ипотечных сделок за первые два месяца по сравнению с декабрём прошлого года не произошло, несмотря на увеличение ставки, в среднем, на 1%. Популярность ипотечных продуктов обусловлена другими факторами.