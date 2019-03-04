Происшествия
Журналисты расследовали участие "Тройки Диалог" в якобы выводе из России миллиардов долларов
Участники журналистского проекта OCCRP опубликовали расследование, посвященное участию инвестиционной группы "Тройка диалог" в якобы выводе за границы РФ миллиардов долларов через сеть оффшоров.
В числе клиентов, заподозренных в выводе и отмывании денег называются виолончелист Ролдугин, родственники российских губернаторов, менеджеры РАО "ЕЭС России" и ближний круг главы "Тройки диалога" Рубена Варданяна.
В расследовании OCCRP упоминаются махинации, связанные с "делом Магницкого", "дело перестраховщиков" и операции с закупкой топлива для аэропорта Шереметьево.