Без разрешения не швартоваться. Смольный хочет штрафовать судовладельцев за незаконное пользование городскими причалами

Смольный разработал поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», который позволит чиновникам штрафовать незаконных пользователей городских причалов.

Как следует из проекта, размещенного на портале правительства Петербурга 4 марта, использование инфраструктуры без оплаты влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Сейчас закон предполагает наказание для нарушителей правил пользования водным транспортом. Ранее участники рынка сообщали, что это создает дискриминационные условия для добросовестных игроков, которые могут получать штрафы за нарушения, тогда как те, кто незаконно пользуется городским набережными по сути освобождены от ответственности.