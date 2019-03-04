Производитель ЖБИ купил 12 га земли в Металлострое, чтобы создать новое производство

Компания «Сиб-центр», производитель железобетонных изделий, выкупила участок в поселке Металлострой. В Смольном анонсировали создание там рабочих места и развитие производства.

«Участок по адресу Дорога на Металлострой, д. 7 площадью 115 599 кв метров за 169 млн рублей выкупает ООО «Сиб-центр», производитель железобетонных изделий», – сообщила 4 марта пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Члены городского правительства приняли заявление на приватизацию расположенного там земельного участка. По поводу их решения высказался врио Александр Беглов.

«Мы как раз взяли с вами курс на создание новых рабочих мест, развитие производства и увеличение налогооблагаемой базы. Чем больше мы будем создавать производств, тем больше будет поступлений в казну», – сказал градоначальник.

На сайте инновационного центра Петербурга говорится, что в 1994 году компания «Сиб-центр» получила в собственность бездействующий заводской корпус старого железобетонного завода вместе с прилегающими к нему зданиями и территорией в Металлострое. На сегодняшний день ООО «СиБ-центр» одно из самых современно оснащенных в своей отрасли предприятий, выпускающее свыше 250 наименований сборных железобетонных изделий и конструкций. Владелец компании — бизнесмен Александр Семенов.