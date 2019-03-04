Спасатели полностью расчистили завалы ИТМО. Разобрано 2 тысячи кубометров мусора

В здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова завершили разбор завалов. В МЧС заверяют, что опасности дальнейшего обрушения нет.

Как сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова 4 марта, о досрочном завершении аварийных работ на заседании оперативного штаба рассказал начальник городского МЧС Алексей Аникин. Всего спасатели разобрали и расчистили порядка двух тысяч кубометров строительного мусора и конструкций, в том числе – кровли и перекрытий с 3-го по 5-й этаж.

Уцелевшее оборудование и всё ценное из корпуса было эвакуировано уже на четвёртый день после ЧП. Остатки стен и кровли, а также несущие конструкции перекрытий были усилены дополнительными опорами.

«На сегодняшний день ситуация полностью стабилизирована. Показания состояния конструкций здания находятся в пределах нормы. Угроза обрушения отсутствует», – резюмировали в Смольном.

Остатки мусора, который убрали из зоны обрушения, но ещё не вывезли, будут убраны до конца недели. За дальнейшую судьбу пострадавшего корпуса отвечает собственник здания — университет, который находится в федеральном подчинении. Впрочем, Виктор Кириллов поручил профильным комитетам не оставлять вуз без необходимой поддержки.

Ранее власти Петербурга уже обещали посодействовать в восстановлении корпуса, чтобы спасти его от сноса. После разбора завалов уже можно будет определить, во сколько обойдётся спасение здания-памятника и в чём может помочь город.