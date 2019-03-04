Телебашня теряет миллионы. Старые стробоскопы отмигали свое, на новые денег не дадут

Подсветку петербургской телебашни урежут до необходимого. Решено, что деньги больше пригодятся в районах города, а телевизионной иллюминации поищут частного инвестора.

Роман Рожков/Интерпресс

Смириться со сменой приоритетов придется компании бывшего калининградского губернатора. Об изменениях в планах ГУП «Ленсвет» стало известно 4 марта на совещании правительства под руководством врио губернатора Александра Беглова. Это первый серьезный пример переоценки адресных программ смольнинских ведомств и подведомственных им предприятий. Идеология следующая: всем, конечно, приятно, когда телебашня весело подмигивает и сверкает, но есть районы города, где износ уличного освещения доходит до 80%, отсюда постоянные аварии.

При этом запланированный на 132 млн рублей ремонт телевизионной иллюминации даже не предусматривал изменения художественного решения. Все одно к одному: 16,5 млн оставить на поддержание башенного свечения, а и если вкладываться в него основательно, то уже со сменой рисунка и гипотетическими «инвесторами и благотворителями», как выразился Беглов.

Пока же лишним 116,4 млн рублей найдут применение в районах, которые в 2019 году перешли на обслуживание «Ленсветом»: Пушкинском, Колпинском, Красносельском, Курортном. Там заменят около 250 изношенных светильников, а 95 километров неизолированного провода на более надежный - самонесущий изолированный. Он по своим характеристикам способен выдержать без повреждений и обрывов налипание снега, сильный ветер и даже падение деревьев, что на фоне минувшей зимы актуально. Часть сэкономленного пойдет на завершение проектирования наружного освещения по более чем пятнадцати городским адресам.

Жители всех этих районов скажут Смольному спасибо, но больше всех, конечно, таким поворотом удивлен выбранный уже подрядчик. Конкурс на 133 млн объявили под Новый год, контракт заключили 6 февраля. На башню собиралось ООО «Светосервис — СПБ», его заявка была единственной. Это крупный подрядчик, за прошлый год заключил контрактов на 1,3 млрд рублей, в 2019-м (до «похудания» башни) — уже на 600 млн. По большей части речь идет о строительстве систем наружного освещения в разных районах города. Среди прочего, компания занималась художественной подсветкой для здания Центрального военно-морского музея, а также ремонтом освещения на КАД. Владелец «Светосервиса-СПб» тоже широко известный человек – Георгий Боос, руководивший Калининградской областью до 2010 года и возглавлявший совет директоров холдинга МРСК.

Предполагалось, что работать будут «сверху вниз», с 6 яруса к первому, и к концу ноября закончат. Теперь, судя по всему, закончат быстрее. «С нами разговаривали о том, что есть более приоритетные направления, перед фактом не ставили, руки не выкручивали, – рассказал «Фонтанке» гендиректор компании Юрий Подалинский. – Город как заказчик вправе принимать такие решения. Правовые моменты пока в стадии проработки; скорее всего, речь идет о допсоглашении, так как иначе пришлось бы полностью переигрывать лот».

В аппарате «энергетического» вице-губернатора Максима Шаскольского подтвердили, что контракт разрывается не сразу. «Подрядчик выполняет работы на те 16,5 млн, о которых договорились, после чего подписывается обоюдное соглашение о расторжении в связи с уменьшением объема работ, – пояснили там. – Новые контракты заключаются «Ленсветом» в обычном порядке, по конкурсу, в соответствии с утверждённым адресным перечнем капитального ремонта». Под нож пойдет та часть техзадания, которая касалась так называемых стробоскопов, мигающих по всему телу башни. «Есть подсветка на ярусах, которая, видимо, в наихудшем состоянии, и она требует замены, – говорит Подалинский. – А стробоскопы подождут».

На самом деле подсветку можно разделить условно на несколько частей: пресловутые стробоскопы; заливка башни прожекторами с земли и с так называемой «рюмки» (трехэтажной конструкции, до которой доходит лифт); светящийся триколор в самой «рюмке»; кольца на ярусах. Порядка 6 тысяч немецких стробоскопов Pfannenberg на 300-метровую башню ставили еще в 2008. В основе каждого ксеноновая лампа, работают они по 10 минут каждый час до часу ночи. Некоторые проблемы начались практически сразу, когда выяснилось, что они дают серьезные помехи в радиочастотном спектре. Пришлось ставить на каждую лампу особый фильтр, рискуя тем, что производитель впоследствии откажется обслуживать аппаратуру по гарантии. Все закончилось благополучно, однако с тех пор ресурс по количеству вспышек, прописанный в паспорте, был выработан уже 4 раза. Группа спецоборудования как могла продлевала жизнь стробоскопам, но на сегодня вопрос о замене стоит уже совсем остро.

«На этот год запланирована покраска телебашни, – говорит собеседник в предприятии. – Каждый стробоскоп крепится к конструкции хомутами, так что для качественной покраски их надо снимать, иначе из-под них в итоге и пойдет ржавчина. После этого возвращать четырежды отработавшие лампы на место странно — либо ставить новые, либо никакие. Так что, скорее всего, на какое-то время башня останется без стробоскопов, будут только линейные светильники по ярусам и заливающая подсветка». Ранее предполагалось, что под покраску и реконструкцию подгадают замену ксеноновых ламп на светодиоды отечественного производства, теперь придется ждать.

Виноватых в ситуации с «похудевшей» реконструкцией освещения на телебашне не ищут, просто поменялись приоритеты. Тем не менее, по данным «Фонтанки», некоторые кадровые решения приняты. В «Ленсвет» на должность заместителя директора по финансам отправлена Анна Чупирова, ранее начальник отдела экономического анализа комитета по энергетике. Собеседники «Фонтанки» называют это усилением предприятия.

На самом деле финансовая рокировка была предопределена. С этого года «Ленсвет» работает по всему городу; в течение 2018-го предприятие поэтапно получало от дочерних предприятий «Ленэнерго» фонды в окраинных районах. Таким образом зона ответственности ГУП пополнилась 70 тысячами светильников, до 333 тысяч, а общая протяженность сети выросла до 6,9 тысяч км. Если в прошлом году общий объем адресной-инвестиционной программы составил 2 млрд рублей, то на 2019 заложено уже 2,6 млрд. 1,7 млрд пойдут на освещение внутриквартальных территорий, в частности — 353 детских и спортивных площадок (больше всего в Выборгском, Красносельском и Фрунзенском районах).

Соответственно, и городская субсидия на капремонт систем освещения вырастет с 60 млн рублей до 150 млн. Мало того, что в принятых под крыло «Ленсвета» районах износ оборудования выше, чем в среднем по хозяйству предприятия, так их еще и надо оснастить автоматизированными системами коммерческого учета электроэнергии и управления наружным освещением. Из 150 млн на это пойдут около 30 млн рублей; еще порядка 45 млн — расходы на самонесущий провод в Колпинском и Курортном районах. Остальное — проектирование и строительно-монтажные работы на Бармалеевой, Леснозаводской, Пинегина, Салтыковской дороге и ул. Академика Павлова — сюда энергетиков навели жалобы жителей.

На фоне этих планов меняется и сама форма организации «Ленсвета». Из унитарного предприятия он превращается в бюджетное учреждение. Де-факто это уже произошло. «Ленсвет» не зарабатывает денег, не получает ничего за счет тарифа, как, к примеру, Водоканал. Так что юридическая форма просто догоняет реальность. А главное, реорганизация позволит снизить нагрузку на бюджет Санкт-Петербурга на сумму НДС и налога на прибыль. Расчетный эффект составит 170,1 млн рублей в 2019 году, 173,1 млн — в 2020-м и 185,6 млн — в 2021. Причем на текущий год эта экономия уже учтена в бюджете.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»