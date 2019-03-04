Медведев назвал условие продолжения диалога с Болгарией по "Турецкому потоку"

Россия и Болгария смогут продолжить диалог по реализации проекта "Турецкий поток" при наличии надежных гарантий со стороны Еврокомиссии, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 4 марта.

"О дальнейших конкретных шагах, я надеюсь, мы сможем говорить после того, как будут выданы соответствующие гарантии. Я имею в виду не со стороны правительства Болгарии. Я имею в виду, когда Еврокомиссия предоставит надежные гарантии того, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет. Надеюсь, что наши болгарские друзья тоже это понимают и ведут соответствующую работу", – заявил Медведев на пресс-конференции по итогам российско-болгарских переговоров, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что энергетическое сотрудничество между странами остается флагманом отношений, оно продолжается, несмотря на трудности. Медведев подчеркнул, что Россия при реализации "Турецкого потока" будет учитывать негативный опыт, полученный в ситуации с "Южным потоком", от строительства которого Болгария отказалась несколько лет назад.