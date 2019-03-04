18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-5°C
/ Завтра: -4
$ 65.80р
74.74р
20:33 04.03.2019
Расширенный поиск

Бизнес
04.03.2019 19:26
Печать

Медведев назвал условие продолжения диалога с Болгарией по "Турецкому потоку"

Россия и Болгария смогут продолжить диалог по реализации проекта "Турецкий поток" при наличии надежных гарантий со стороны Еврокомиссии, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 4 марта.

"О дальнейших конкретных шагах, я надеюсь, мы сможем говорить после того, как будут выданы соответствующие гарантии. Я имею в виду не со стороны правительства Болгарии. Я имею в виду, когда Еврокомиссия предоставит надежные гарантии того, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет. Надеюсь, что наши болгарские друзья тоже это понимают и ведут соответствующую работу", – заявил Медведев на пресс-конференции по итогам российско-болгарских переговоров, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что энергетическое сотрудничество между странами остается флагманом отношений, оно продолжается, несмотря на трудности. Медведев подчеркнул, что Россия при реализации "Турецкого потока" будет учитывать негативный опыт, полученный в ситуации с "Южным потоком", от строительства которого Болгария отказалась несколько лет назад.

Справка:

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
04.03.2019 17:44

Масленичный разгуляй в Образцовых кварталах

10 марта в 12:00 Масленичный разгуляй захватит жителей «Образцовых кварталов» и всех гостей праздника! Застройщик малоэтажных комплексов «Терминал-Ресурс» приглашает на встречу весны.
Фото предоставлено Yota
04.03.2019 17:33

Yota запустила продажи своих продуктов в «М.Видео»

Теперь продукты Yota доступны для покупки во всех магазинах «М.Видео». В розничной сети будет представлена вся линейка продуктов Yota: SIM-карты для смартфона, SIM-карты для планшета, модемы и роутеры.
АО «Ленстройтрест»/ Валерия Малышева
04.03.2019 17:17

Валерия Малышева вошла в рейтинг «Влиятельные женщины Петербурга»

Редакция газеты «Деловой Петербург» ежегодно составляет список влиятельных женщин Северной столицы, преуспевших в различных отраслях бизнеса, а также в культуре, медиа, спорте, политике и на государственной службе. Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест», традиционно в числе эффективных руководители компаний в сфере недвижимости.
04.03.2019 15:40

«Алмаз – Антей» ввел в строй новый цех комплексной сборки

4 марта 2019 года концерн ввел в эксплуатацию новый цех комплексной сборки и регулировки на территории АО «НПО «Лианозовский электромеханический завод».
фото предоставлено Техэкспо
04.03.2019 14:46

"Техэкспо" - ДГУ и энергоснабжение "под ключ"

Инжиниринговая компания "Техэкспо", с 2014 г. работающая в сфере автономного энергоснабжения объектов, предлагает поставку, аренду, монтаж и обслуживание дизельных электростанций, а также проектирование энергокомплексов.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
04.03.2019 13:08

В «Новом Лесснере» получено разрешение на строительство детского сада

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» получено разрешение на строительство детского сада.
«Аквилон Инвест»
04.03.2019 13:07

«Аквилон Инвест» объявляет весенний квартирный SALE*: скидки до 20% на всё

Акция* распространяется на все объекты строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Петербурге: ЖК 4YOU и ЖК «Q-мир» в Московском районе, ЖК «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе, ЖК «СолнцеPARK» и ЖК All Inclusive в Пушкинском районе.
ПСК
04.03.2019 10:05

Размер ставки по ипотеке – не главный фактор спроса

Размер ставки по ипотеке – это не ключевой фактор спроса на рынке первичной недвижимости. По данным отдела ипотечного кредитования «ПСК», спада ипотечных сделок за первые два месяца по сравнению с декабрём прошлого года не произошло, несмотря на увеличение ставки, в среднем, на 1%. Популярность ипотечных продуктов обусловлена другими факторами.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
01.03.2019 20:00

Скидки тают на глазах

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» предлагает специальные цены на все типы квартир на этапе строительства. Политика компании такова, что с каждым возведенным этажом скидки на квартиры будут уменьшаться.
ГК «КВС»
01.03.2019 17:24

В центре города заработал современный бизнес-центр от ГК «КВС»

Сегодня, 1 марта, состоялось открытие бизнес-центра «Мельник» класса B+. Перерезали ленточку в торжественной обстановке Алексей Рюмин, директор по развитию ГК «КВС», и Дмитрий Беляев, исполнительный директор по коммерческой недвижимости «КВС. Управление недвижимостью».
ГК «КВС»
01.03.2019 17:04

К здоровому образу жизни вместе с ГК «КВС»

Покупая квартиру от ГК «КВС», Вы приобретаете гораздо больше, чем просто квадратные метры в новостройке. Застройщик создает для своих клиентов спортивные площадки во дворе, фитнес-клубы с бассейнами, прогулочные и велодорожки, места для проведения досуга на открытом воздухе. Благодаря этому каждый житель сможет заняться любимым видом спорта в шаговой доступности от своего дома.
«Лидер Групп»
01.03.2019 15:41

«Гавань Капитанов» аккредитована еще одним банком

Сбербанк аккредитовал жилые комплексы «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимые компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.