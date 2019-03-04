Опрос ОБИ: женщины мечтают о шикарных букетах и путешествиях на 8 марта

В преддверии 8 марта компания ОБИ провела исследование о том, какие цветы и подарки хотели бы в этом году получить на праздник женщины.

Пресс-служба ОБИ

В опросе, который прошел в феврале 2019 года в городах присутствия ОБИ в России, приняли участие 1 000 человек, покупателей товаров для ремонта, дачи и сада.

Цветы

Опрос ОБИ показал, что 40% российских женщин не представляют этот весенний праздник без цветов, а в качестве самого желанного подарка на 8 марта больше всего голосов набрали путешествия (35%) и украшения (32%).

Среди тех, кто всегда рад свежему букету, в основном поклонницы тюльпанов и роз. Как показало исследование ОБИ, розы больше ценятся в центральных регионах России, на Урале и в Сибири (Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Омске), а нежным тюльпанам будут больше всего рады в южных городах – Волгограде и Краснодаре, а также в Нижнем Новгороде и Рязани. Впрочем, 16% женщин честно признались, что вообще не хотели бы получить в подарок цветы.

Начиная с 28 февраля, в ОБИ огромный выбор букетов по специальным ценам. Букет из 5 тюльпанов можно приобрести от 149 рублей, из 5 роз – от 179 рублей, а большой букет из 25 тюльпанов – от 999 руб. Для тех, кто ищет оригинальные подарки, в ОБИ предлагают различные варианты стильных декоративных цветочных композиций, более 100 видов орхидей и лилий и море горшечных растений и цветов.

Пресс-служба ОБИ

Подарки

Цветы и подарки на 8 марта мужчины готовы дарить не только своим женам и девушкам (83%), матерям (72%) и другим родственницам (48%), но также экс-супругам. Порядка 6% мужчин не забывают поздравить своих бывших половинок. Треть опрошенных также готовят подарки для женщин-коллег. Причем 25% из них разделят расходы с другими мужчинами на работе, а 11% – купят самостоятельно.

Как показал опрос ОБИ, в целом мужчины неплохо разбираются в женских запросах, и топ-3 подарков, которые они готовят своим любимым на 8 марта, почти полностью совпадает с их ожиданиями. Подавляющее большинство мужчин (71%) не оставят прекрасных дам без цветов, а 40% планируют подарить украшения.

Пресс-служба ОБИ

Больше всего любительниц украшений живет в Волгограде и Нижнем Новгороде, такой подарок на 8 марта считают идеальным более половины опрошенных женщин в этих городах. Жительницы Казани предпочитают полезные подарки: треть опрошенных мечтают о бытовой технике. В Екатеринбурге, напротив, дамы ценят впечатления и будут рады получить путешествие в качестве подарка к празднику, но только 8% из них могут рассчитывать на то, что проведут эти праздники с любимым в романтической поездке.

И подвиги

В ходе опроса мужчины признались, что 8 марта готовы не только потратиться на хорошие подарки и цветы, но и совершить подвиги ради любимых женщин. Так, 57% опрошенных готовы принести 8 марта своим прекрасным дамам кофе в постель, а 55% – сделать уборку в квартире. Треть опрошенных готовы ради любимой даже убить мамонта. Причем для жителей Екатеринбурга этот подвиг более предпочтителен, чем кофе в постель. А мужчины из Краснодара не прочь одарить любимых миллионом алых роз. На столь романтический и щедрый жест 8 марта готовы пойти 34% опрошенных жителей города.

Пресс-служба ОБИ

И мужчинам есть за что благодарить женщин, ведь те накануне хорошо поздравили своих защитников с 23 февраля. Как показало исследование ОБИ, перед Днем защитника Отечества большинство мужчин мечтали получить в подарок электроинструменты (36%) и гаджеты (35%). В среднем на подарки к 23 февраля в этом году российские женщины потратили от 500 до 5 тысяч рублей. Так, 27% опрошенных подарили что-то полезное в быту, а также одежду, обувь и аксессуары, 24% – инструменты или парфюмерию (причем парфюмерию хотели получить в подарок только 9% мужчин), 20% – технику и электронику, а 19% – что-то неожиданное.

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