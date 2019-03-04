Три легендарных долгостроя получили заключения о соответствии

Петербургский Госстройнадзор выдал заключения о соответствии трех многоквартирных жилых домов в Шушарах. Об этом 4 марта сообщает комитет по строительству.

Документы, предшествующие разрешению на ввод в эксплуатацию, получили два корпуса ЖК «Ленсоветовский», которые возвела компания «Титан». Это означает, что 304 квартиры в последних не сданных корпусах с номерами 5 и 10 в ближайшем будущем смогут наполниться людьми. По первоначальному плану эти дома должны были достроить еще в 2013 году. Ранее сообщалось, что в эксплуатацию введено 8 из 11 жилых корпусов проекта.

Кроме того, заключения о соответствии дождались дольщики «Дальпитерстроя»: проверку прошел корпус 7.1 на 648 квартир в Шушарах. Его планировали сдать еще в январе 2015 года, но компании подвели подрядчики.

«В ближайшее время эти объекты будут введены в эксплуатацию, и участники долевого строительства смогут получить свои квартиры», – говорят в комитете по строительству. В ведомстве обращают внимание, что в 2019 году запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию 22 многоквартирных жилых домов общей жилой площадью 350 084 кв. м на 8057 квартир.