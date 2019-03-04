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Общество
04.03.2019 19:01
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Премьер Болгарии предложил открыть паромное сообщение с Россией

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о необходимости организации паромного сообщения с Россией.

"Несмотря на определенные проблемы, которые накопились в связи с тем, что Болгария является членом ЕС и НАТО, и снижение товарооборота, объединенными усилиями нам удалось вернуть российских туристов в Болгарию. Завтра на бизнес-форуме поставлю вопрос об организации парома Бургас – Новороссийск", – сказал Борисов. Его слова приводит пресс-служба российского правительства.

Глава болгарского правительства поблагодарил находящегося с визитом в стране российского премьер-министра Дмитрия Медведева "за крупные инвестиции, которые были сделаны в строительство детского российского оздоровительного лагеря" – санаторно-курортного комплекса "Камчия", построенного правительством Москвы на Черноморском побережье Болгарии за €150 млн.

Выступление Борисова состоялось в начале пленарного заседания с участием российской правительственной делегации во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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