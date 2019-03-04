Министерство строительства и ЖКХ России утвердило стандарт «Умный город»

Министерство строительства и ЖКХ России утвердило стандарт «Умный город», следует из опубликованного на сайте ведомства документа 4 марта.

«Мероприятия, указанные в настоящем стандарте «Умный город», предусмотрены для реализации… в городах с численностью населения свыше 100 тысяч человек и городах, являющихся административными центрами субъектов РФ, и могут быть также реализованы в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек», — говорится в документе.

В стандарте отмечается, что соответствующие мероприятия должны осуществляться с учетом уже имеющейся инфраструктуры, в том числе построенной в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Стандарт состоит из восьми блоков: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной безопасности, интеллектуальные системы экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. К части мероприятий выдвигаются базовые требования, к другой части — дополнительные. Сроки внедрения изменений колеблются от 2021 до 2024 года.

К базовым положениям стандарта «Умный город» относятся, в частности, внедрение цифровых платформ вовлечения граждан в решение вопросов гражданского развития, поэтапное внедрение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, внедрение единой диспетчерской службы города, внедрение системы автоматического контроля за работой коммунальной техники и многое другое.