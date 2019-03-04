Военно-транспортный самолет выкатился за летное поле в московском аэропорту "Остафьево"

Военно-транспортный самолет одной из силовых структур выкатился после приземления в московском аэропорту "Остафьево". Об этом сообщил "Интерфаксу" 4 марта источник в службах аэропорта.

"Военно-транспортный самолет Ан-26 приземлился в "Остафьево", однако ему не удалось удержаться в пределах взлетно-посадочной полосы, и он выкатился с летного поля", – сказал источник.

Он сообщил, что самолет, по предварительным данным, прибыл с одного из аэродромов Северо-Запада России. В департаменте информации Минобороны РФ уточнили, что пострадавших нет.

"Экипаж и пассажиры не пострадали. Самолет повреждений не получил. После оценки инженерно-техническим составом воздушного судна самолет приступит к плановым полетам", – сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве подтвердили, что инцидент произошел при выполнении посадки Ан-26 на аэродром в Московской области.

Напомним, самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways оказался за пределами взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Петербурга вечером 2 марта.