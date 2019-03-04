Петербургские тяжелоатлеты с инвалидностью на ЧР взяли три награды и установили четыре новых рекорда России

Две золотые медали, одна серебряная и четыре рекорда России – таковы результаты поездки петербургских спортсменов на Чемпионат и Первенство страны по пауэрлифтингу (жим штанги) среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщили в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

Соревнования проходили в Брянске. Спортсмены из более тридцати регионов состязались в различных категориях. Северную столицу представили восемь атлетов. По результатам соревнований золотые медали с двумя рекордами России на каждого завоевали Ирина Садовникова (рекорд – 132 и 135 кг) и Магомед Джамалов (рекорд – 208 и 215 кг), серебряную медаль с результатом 88 кг взяла Марина Бекетова.

«Я рад, что смог реализовать свою подготовку и вклад всех людей, которые поддерживали меня. Два рекорда – это хорошо, и мы не будем забывать об этом успехе, но нам есть к чему стремиться. Будем стараться и дальше радовать своими результатами», – поделился после соревнований Магомед Джамалов.

Денис Лещев, старший тренер сборной Петербурга по пауэрлифтингу лиц с ПОДА, добавил: «Магомед и Ирина превысили рекорды не только России, но и Европы. Только по правилам рекорды Европы не засчитывают на ЧР».

Остальные спортсмены также показали достойные результаты – от 4 до 11 места.

Спортсмены и команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарят всех, кто поддерживает петербургских паралимпийцев – и бизнес, и частных жертвователей.

О том, как поддержать петербургских спортсменов с инвалидностью, можно узнать на сайте фонда.