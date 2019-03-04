На капремонт перекрестка Петергофское шоссе – проспект Буденного власти готовы потратить 141 млн рублей

Дирекция транспортного строительства (ДТС) объявила электронный аукцион: учреждение ищет подрядчика для капремонта перекрестка Петергофского шоссе и проспекта Буденного. Об этом 4 марта сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры, курирующий деятельность ДТС.

Будущий подрядчик не только обновит асфальт на перекрестке, но и расширит участок Петергофского шоссе с левой (четной) стороны с двух до трех полос движения. С правой (нечетной) стороны предусмотрены две полосы движения и дополнительная полоса ожидания левого поворота с шоссе на проспект Буденного с устройством «островков безопасности».

Сам проспект Буденного также станет шире – на отрезке от Петергофского шоссе до трамвайных путей к станции Стрельна также предусмотрены увеличение до четырех полос и устройство тротуаров. В комитете отмечают, что контрактом предусмотрен большой объем работ, связанный с перекладкой инженерных сетей, переустройством наружного освещения, а также реконструкцией светофорного поста и пешеходных переходов. Дедлайн для будущего подрядчика – 15 декабря 2020 года.

Напомним, что на ремонт дорог комитет по развитию транспортной инфраструктуры в 2019 году потратит 5 млрд рублей. Планируется обновить покрытие на 128 улицах общей площадью 2,3 млн кв. м.