Лёд со здания на Думской упал на сотрудницу петербургского Госстройнадзора

Подтаявший снег с наледью соскользнул с дома №3 на Думской в Петербурге и упал на голову проходившей 27-летней женщине 4 марта. По данным "Фонтанки", пострадавшая работает главным специалистом сектора закупок в Госстройнадзоре.

Инцидент произошёл в 15:20. Пострадавшая была госпитализирована в Мариинскую больницу, откуда её отпустили после обследования с ушибом. По данным источника "Фонтанки", наледь упала с крыши над музыкальной школой им. Римского-Корсакова, которая является федеральным учреждением, однако директор эту информацию опроверг.

По данным администрации Центрального района, у здания на Думской много собственников. Лёд упал, по первоначальным данным, с карниза, который находится на части, принадлежащей СПБ ГБУК "ГМП "Исаакиевский собор". В учреждение было отправлено письмо с предупреждением. Если к 7 марта собственник не исправит ситуацию, его ждут штрафные санкции. Глава района держит ситуацию под личным контролем.

Напомним, в феврале наледь упала на школьницу в Выборгском районе. До этого было ещё множество случаев, один из самых громких – смерть 23-летнего студента Бабурбека Очилова, на которого свалилась глыба льда на Петроградской стороне.