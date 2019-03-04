Дети и вагоны. Кому достались петербургские особняки консулов США и Великобритании

Закрытые из-за вызванной «делом Скрипалей» дипломатической войны представительства США и Великобритании в Петербурге спустя год находят новых постояльцев. Бывшую резиденцию американского генконсула за 135 млн рублей займет московский холдинг, занимающийся в Петербурге обслуживанием вагонов РЖД. Особняк британского консульства Смольный передает, восстанавливая историческую справедливость, городскому центру детского творчества.

Сотрудники дипмиссии США покидают здание на Фурштатской//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Как стало известно «Фонтанке», в Петербурге без особого шума решилась судьба двух знаковых особняков. Резиденция генконсула США досталась без конкуренции крупному московскому промышленнику, а здание английского консульства – как и обещалось ранее – официально получило нового владельца в лице ГБНОУ «Академия талантов».

Новый жилец особняка подпоручика

Резиденция генерального консула Соединенных Штатов Америки с 1973 года располагалась в объекте культурного наследия «Особняк подпоручика Семеновского полка Николая Ермолинского». Датированный концом XIX века двухэтажный дом 4 по Гродненскому переулку был отдан американским дипломатам в разгар наступившей между СССР и США разрядки — до въезда генконсула и основательного ремонта там располагался детсад.

Однако после дипломатических скандалов прошлого года петербуржцы лишились одновременно генконсульств Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Последний американский консул, Томас Лири, покинул резиденцию в апреле 2018 года.

Американское генконсульство располагалось по адресу: Фурштатская ул., 15а, в шестиэтажном бывшем доходном доме Карла Шрейбера постройки конца XIX века. В 1910-х годах здесь было посольство Мексики, также там жили итальянские и сербские дипломаты. После революции дом стал жилым, к 1972 году его расселили.

Ликвидация петербургского представительства США в марте 2018 года стала ответом на закрытие генконсульства РФ в Сиэтле и «дело Скрипалей».

Генеральное консульство Великобритании, несмотря на то, что Сергея и Юлию Скрипаль отравили в пригороде Лондона, продержалось дольше, пережив чемпионат мира по футболу. Генконсул Сангита Ахуджа покинула Петербург в конце июля.

Британцы получили право занимать отдельно стоящий трехэтажный особняк неподалеку от Смольного в 1992 году решением мэра Анатолия Собчака. Комитет по внешним связям, обслуживающий иностранных представителей, тогда возглавлял вице-мэр Владимир Путин. Построенный в начале ХХ века под сиротский приют и ставший в советское время Домом детского творчества особняк на площади Пролетарской Диктатуры, 5, был отремонтирован за счет британской стороны.

Миллионы с обременением

В конце лета прошлого года комитет по внешним связям объявил, что право аренды всех принадлежащих городу зданий будет выставлено на открытые торги.

14 сентября управляющее дипломатической недвижимостью ГУП «Инпредсервис» разместило извещение об открытом аукционе на право аренды бывшего здания генконсульства США площадью 4036,7 кв. м со встроенным гаражом на четыре автомобиля и бывшей резиденции американского генконсула площадью 1323,1 кв. м со встроенным гаражом на две машины.

За аренду недвижимости на Фурштатской «Инпредсервис» запросил 3,35 млн рублей в месяц, или 418 млн рублей за все десять лет будущего пользования. Особняк в Гродненском переулке был выставлен со стартовой ценой в 1,12 млн рублей ежемесячно, или 134,7 млн за весь срок. Организаторы торгов уточняли, что у здания генконсульства электрические розетки «американские», 110 В, и обременение: необходимость узаконить перепланировки, «выполненные предыдущим арендатором».

Торги пришлось проводить дважды. Только 11 января 2019 года появился первый, и единственный, желающий. Московское ООО «Ключевые Системы и Компоненты» подало заявку на аренду резиденции генконсула США, перечислив задаток в 15 млн рублей. Конкурс признали несостоявшимся, единственный заявитель получил право заключить договор аренды.

«КСК» – холдинг, собственники которого контролируют несколько десятков производственных, торговых и сервисных компаний в области транспортного машиностроения, с годовым оборотом в десятки миллиардов рублей. В том числе, и в Петербурге: владелец 100% ООО «Ключевые Системы и Компоненты» бизнесмен Сергей Кондратьев контролирует подрядчика РЖД, ООО «Центр технического обслуживания вагонов», с офисом на Кирочной, 64, как раз неподалеку от бывшего американского генконсульства.

В «КСК» «Фонтанке» подтвердили, что юристы прямо сейчас занимаются вопросами экс-резиденции господина Томаса Лири. Однако рассказывать, что точно расположится в Гродненском переулке, отказались. Дозвониться до Сергея Кондратьева пока не удалось.

В комитете по внешним связям говорят, что, по их данным, резиденция генконсула США превратится в офис и сможет использоваться арендатором под презентационные цели.

Вопрос о новом конкурсе для поиска арендаторов здания на Фурштатской «рассматривается с целью поиска наиболее выгодного для города варианта».

Прошлой осенью, уже после объявления первого открытого аукциона, комитет не исключал возможности снова заселить в бывший доходный дом каких-нибудь дипломатов.

Все лучшее – детям

Наиболее выгодным для города вариантом распорядиться бывшим генконсульством Великобритании Смольный счел вернуть все как было в советское время. А именно отдать под государственный центр детского творчества. Особняк на Лафонской улице (возвращенное название улицы Пролетарской Диктатуры), 5, передается в управление ГБНОУ «Академия талантов». Документ о смене собственника датирован 21 января. Академия открылась четыре года назад в Каменноостровском дворце. Дети занимаются там тележурналистикой, электронной музыкой, голографическим театром и тому подобным.

В здании у Смольного теперь разместится отдельное подразделение ГБНОУ «Центр медиаискусств», говорят в городском комитете по образованию – со студиями визуальных искусств, цифровой фотографии, социального кино, акустического дизайна, радиовещания и другими. Вместо британских дипломатов трехэтажный особняк, подчеркивают в комитете, будет теперь «обеспечивать работу социального лифта для детей, проявляющих выдающиеся способности в области искусства и технологий, а также социальную одарённость».

Впрочем, на любой из трех объектов недвижимости, оставшихся от диппредставителей, можно было бы найти много желающих взять в аренду — если арендодатель предварительно провел бы в зданиях ремонт. Консульские объекты, несмотря на их привлекательное расположение — не простая недвижимость, полагают эксперты.

«Сколько придется вложить, чтобы привести помещения к стандартному офисному состоянию, — вопрос, – говорит гендиректор консалтинговой компании «Knight Frank Санкт-Петербург» Николай Пашков. – Там и специфическая планировка, и требования, связанные с безопасностью. Либо в реконструкцию должен вкладываться арендодатель, либо в условиях конкурсов должно говориться о каникулах арендаторам для возмещения расходов».

Алексей Дмитриев, "Фонтанка.ру"