Преемница Ангелы Меркель оказалась под огнем критики из-за предложения о туалетах для «нейтрального пола»

Аннегрет Крамп-Карренбауэр в шутку предложила ввести в Германии туалеты для неопределившихся людей. Выступление одного из кандидатов на кресло канцлера ФРГ состоялось на карнавальном заседании, ежегодно проходящем в Штокахе в земле Баден-Вюртемберг.

Некоторые немецкие политики подвергли ее критике за шутки на подобную тему. Об этом 4 марта сообщает газета Tagesspiegel.

«Председатель самой многочисленной партии бундестага находит это смешным: на уровне компании завсегдатаев карнавала осуждать людей, которые не соответствуют действующим «мачо-нормам», – написал в твиттере сенатор по вопросам культуры и Европы Клаус Ледерер.

Annegret Kramp-Karrenbauers Entgleisung gegen intersexuelle Menschen hat bereits am Donnerstag stattgefunden – zwei Tage hat kein einziger Journalist darüber berichtet, obwohl es sogar live im Fernsehen übertragen wurde. Wie konnte das passieren? https://t.co/0BE8P2JCKm — BILDblog (@BILDblog) 3 марта 2019 г.

Мэр Берлина Михаэль Мюллер посчитал, что за юмором будущего канцлера, известного консервативными взглядами, может скрываться позиция по гендерным вопросам.

Представители левых и зеленых партий потребовали от Крамп-Карренбауэр извинений, а также пообещали выступить против нее на выборах канцлера.

Это не первое резонансное заявление преемницы Ангелы Меркель. Так, ранее она защитила «Северный поток – 2» от нападок США, посчитав, что это выгодно немецкому бизнесу. Президент Дональд Трамп, в свою очередь, называл Германию заложницей Кремля.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую в Германии называют просто АКК, победила на выборах председателя лидирующей партии ФРГ ХДС в декабре, обойдя во втором туре Фридриха Мерца всего на несколько десятков голосов. Мерц, который ушел из политики из-за несогласия с «левым поворотом» политической силы под руководством Меркель, решил вернуться после того, как она объявила о своем уходе. Крамп-Карренбауэр, в свою очередь, называют ставленницей бывшего лидера партии, хотя Меркель никогда не подтверждала это открыто.