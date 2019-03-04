Volvo ограничивает скорость. Главная цель – 0 жертв в ДТП

Volvo S60 R-Design Фото: Volvo

Volvo Cars начиная с 2020 года намерена ограничить максимальную скорость на всех своих автомобилях до 180 км/ч, сообщается 4 марта в пресс-релизе компании.

Несколько лет назад шведы обнародовали амбициозную цель: добиться того, чтобы в их автомобилях люди не получали травм и уж тем более не погибали. Эта цель нашла свое отражение в стратегии Vision 2020, которая ставит задачу достичь 0 жертв к указанному сроку.

Достижения Volvo в деле безопасности на дорогах общеизвестны. Именно эта компания впервые ввела у себя ремни безопасности, жесткий «кокон» и сминаемые зоны, дополнительные ребра жесткости в дверях и так далее. Автомобили марки не раз признавались самыми безопасными в мире, начиная со знаменитой 240-й серии.

В рамках Vision 2020 шведы изучили основные причины аварий с травмами и смертельными исходами. Таких причин оказалось три: превышение скорости, езда в в нетрезвом состоянии и невнимательность водителя. Например, в США именно из-за превышения скорости происходит четверть всех ДТП со смертельным исходом, в других странах этот процент может быть даже выше.

Очевидно, что автопроизводитель имеет больше возможностей воздействовать на первую причину, чем на две другие. Так и возникла идея ограничить максимальную скорость для всех. Более того, сейчас изучается вопрос создания системы «умного» контроля скорости с использованием геолокации, с тем чтобы автоматически снижать скорость около школ и больниц.

«Ограничение максимальной скорости в автомобиле – это не панацея, но мы считаем это необходимой мерой, пусть даже и ради спасения одной-единственной жизни», – считает Хокан Самуэльссон, президент и генеральный директор Volvo Cars.

Две остальные причины частых аварий также не остаются без внимания, но тут компания может лишь постоянно напоминать водителям об опасности нетрезвого вождения и невнимательности за рулем. Именно эти вопросы будут в центре внимания на специальном мероприятии по безопасности в Гётеборге в конце марта.