"В бой идут одни старики", или Новые битвы на Рубинштейна

автор Поташко Д. А.

В городе на Неве новые войны жителей и баров на Рубинштейна.

2 марта в районе 20 вечера в небольшую фаст-фуд пастерию Kirkenes* зашла крайне раздраженная пожилая женщина, закатила форменную истерику и даже замахивалась на людей авоськой.

В ход шли не только бранные слова (казалось бы, откуда интеллигентная женщина в летах вообще знает такие словечки?) и угрозы натравки спецслужб на головы всех присутствующих (даже посетителей), но и попытки огреть авоськой сотрудников и всех кто просил ее покинуть помещение.

Что послужило причиной такого инцидента сотрудники Kirkenes не знают. У них нет громкой музыки и скопления толп выпившей молодежи – это вполне тихое заведение, где готовят пасту и воки в коробочках – так что сама концепция – еда на вынос для занятых людей – противоречит тому, в чем их укоряла пожилая леди, – шуме и уничтожении культуры в северной столице.

Вообще, подобные стычки для заведений на Рубинштейна – не редкость, местные жители годами ведут борьбу с хозяевами заведений. Они недовольны шумом, машинами и большим количеством людей. В свою очередь, хозяева заведений уверены, что вся прелесть улицы именно в этом, она уже является символом города для туристов и именно поэтому на этой улице всегда чисто и обустроено, а местные заведения задают тон всей культурной жизни города.

Но у каждой стороны своя правда.

Все зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы уверены, что питерские леди в летах – это непобедимая сила Петербурга, безукоризненно следящая за законом и порядком на улицах города. И мы спокойны за наш город.

Сотрудники же Kirkenes зла на леди не таят, а наоборот ждут ее у себя, чтобы расставить все по своим местам и задобрить женщину вкусной пастой.

*Киркенес