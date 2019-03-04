В Польше потерпел крушение МиГ-29, пилот выжил

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Мазовецком воеводстве на востоке Польши, сообщило Polskie Radio со ссылкой на представителя Повятского управления полиции в городе Венгрув.

По данным издания, крушение произошло 4 марта около 12:00 по местному времени (14:00 мск) спустя четыре минуты после взлета истребителя с военной базы в городе Минск-Мазовецкий. Пилот успел катапультироваться.

На месте крушения самолета в районе деревни Дргич работают спасатели. По данным радиостанции RFM 24, на место выехали 10 пожарных бригад и полицейские. Пилота нашли спасатели, сейчас он находится в Военно-медицинском институте в Варшаве. Истребитель упал в незастроенной зоне, причины крушения будет расследовать специальная госкомиссия.