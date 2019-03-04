Открытую базу данных автомобилей создадут в России. Проверить машину можно будет на портале госуслуг

Уже летом 2019 года в России может появиться единый государственный реестр транспортных средств. Доступ к информации смогут получать как правоохранительные органы, так и обычные граждане. Проект соответствующего постановления опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, с момента вступления постановления в силу МВД России обязано будет вести электронный госреестр транспортных средств. Первоначальная база будет формироваться из записей о транспортных средствах, состоящих на учете на момент начала действия документа. Сотрудники МВД должны будут отражать в ней текущий статус ТС, которые стоят или ранее стояли на государственном учете.

В реестре будет содержаться информация о регистрации, паспорте транспортного средства, госномер, VIN-номер; данные о самом транспортном средстве от марки, модели, года выпуска и категории до номера и цвета кузова, расположения руля и массы; данные о владельце.

В течение шести месяцев после вступления постановления в силу Минкомсвязи РФ должно будет организовать для граждан возможность получать сведения из госреестра через личный кабинет на портале госуслуг. Любой пользователь портала сможет запросить бесплатную выписку и узнать марку и модель транспортного средства, его цвет, год выпуска, идентификационный номер, номер кузова, прицепа и шасси, объем двигателя и мощность, экологический класс, а также получить сведения о том, сколько у машины было собственников и когда они ею владели.

Сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, следователи, судьи, налоговая и таможенники смогут получать полную информацию из реестра, включая личные данные владельца (ФИО, ИНН, номер паспорта, СНИЛС, адрес регистрации) и номер паспорта автомобиля.