Масленичный разгуляй в Образцовых кварталах

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

10 марта в 12:00 Масленичный разгуляй захватит жителей «Образцовых кварталов» и всех гостей праздника! Застройщик малоэтажных комплексов «Терминал-Ресурс» приглашает на встречу весны.

Что может быть лучше яркого, душевного и вкусного праздника в конце масленичной недели? Только празднование Масленицы на свежем воздухе, в кругу родных и близких, и недалеко от дома!

Застройщик жилых комплексов «Образцовые кварталы» ждет Всех жителей и гостей нового малоэтажных района немного пошуметь под звуки баяна, спеть частушки, поводить хоровод со Скоморохами и угоститься горячими блинами с ароматным чаем. Дополнит праздник силовое шоу Богатыря, который вовлечет всех желающих. Любители же делать подделки своими руками на мастер-классе смогу смастерить символ Масленицы – куклу. Те же, кто примет участие в конкурсе и принесет готовую небольшую куклу Масленицы получат приз. В завершении праздника мы обязательно сожжем двухметровое чучело Масленицы и будем ждать с нетерпением прихода настоящей весны!

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Будет весело, будет ярко, будет вкусно! Растопим зиму в «Образцовых кварталах» вместе.

Адрес проведения мероприятия: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Образцовая дом 7, ЖК «Образцовый квартал 3».

Подробности по телефону 719-19-19

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya