Небеса продолжают удивлять: в Петербурге у солнца появился нимб

Любопытные небесные явления наблюдали петербуржцы в ясный морозный понедельник, 4 марта.

Гало, возникшее вокруг солнца, было почти полным. Его горожанам удалось сфотографировать несколько раз, кадры опубликованы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте».

Свидетелем другого оптического эффекта стал участник группы Алексей: свечение он наблюдал на площади Конституции, по его словам, в течение минуты.

И гало, и световые столбы, похожие на сегодняшнее свечение, только вертикальные, часто образуются в морозную погоду, когда воздух насыщен кристалликами льда. В Петербурге их наблюдают нередко. Например, «Фонтанка» в январе показывала и то, и другое.

А вечером 3 марта, в разгар снегопада, жители северных районов Петербурга заметили зимнюю грозу.