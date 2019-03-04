Правоохранители обнаружили аппаратуру для прослушивания на крыше офиса Зеленского

Возле офиса украинского шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского правоохранители обнаружили аппаратуру для прослушивания. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны 4 марта.

"Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского элементы аппаратуры для прослушивания. Ведется расследование", – цитируют слова министра внутренних дел Арсена Авакова.

Правоохранителям Шевченковского управления поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания на Белорусской улице. На месте происшествия охранник Зеленского рассказал правоохранителям, что кто-то устанавливал подозрительные предметы на крыше.

Взрывотехники проверили подозрительные предметы и установили, что они не представляют опасности для жизни людей. Следственно-оперативная группа изымает оборудование. Информацию о находке передали в органы прокуратуры и СБУ.

Решается вопрос о правовой квалификации произошедшего.