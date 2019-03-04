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04.03.2019 17:36
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Били ножом и прутьями. Фигуранты дела об убийстве двукратного чемпиона Европы по вольной борьбе Власко получили 45,5 года на троих

 

Верховный суд Бурятии вынес приговор трём местным жителям, причастным к убийству 20-летнего Юрия Власко. Борца вольного стиля одолели ножом и металлическими прутьями, пытавшихся ему помочь отпугнули пистолетом.

Как сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону 4 марта, 35-летнего Евгения Мункуева и 30-летнего Антона Санжиева признали виновными в убийстве, совершенном группой лиц, и приговорили к 17 и 16,5 года. Пособничество 33-летнего Евгения Бадмаева и его угрозы полицейским суд оценил в 12 лет. Отбывать наказание все трое будут в колонии строгого режима.

Власко был убит 27 июля 2017 года на побережье Байкала возле села Горячинск, где отдыхал после турнира вместе с друзьями. По версии, под утро его разбудил приятель, рассказал о размолвке с местными в одном из клубов и попросил вмешаться в переговоры. Оппоненты поджидали на берегу и Власко встретили агрессивно, напав, «не вникнув в суть». Следователи установили, что Мункаев сразу ударил спортсмена ножом в грудь, а Санжиев нанёс множественные удары металлическими прутьями по голове. Бадмаев в это время якобы стрелял в сторону прохожих из травматического Grand Power T12-F, не позволяя вмешаться. Этим же оружием позднее он угрожал полицейским.

От полученных травм Власко скончался на месте Нападавшие сбежали, но вскоре были пойманы. Во время допроса один из них заявил, что схватиться за оружие пришлось, чтобы защититься от спортсмена, пишет «Медиазона». Следователей его слова не убедили.

Юрий Власко родился 14 марта 1997 года. Мастер спорта по вольной борьбе, обладатель Кубка России, дважды становился чемпионом Европы среди юниоров. Выступал в весовой категории до 96 кг.

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