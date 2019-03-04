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Происшествия
04.03.2019 18:17
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За нападение на штаб Навального в Петербурге задержаны участники прокремлевских молодежных форумов

В Петербурге за налет на штаб Навального задержаны два человека. Их связывает участие в молодежных форумах, связанных с Кремлем.

Штаб Навального на Вознесенском проспекте, 33, подвергся атаке в ночь на субботу, 2 марта. Группа неизвестных с баллончиками краски и плакатами «Штаб педофилов» обезобразила фасад дома. На «работу» было потрачено несколько минут, художества заметили проезжавшие полицейские.

Одновременно в объектив камеры уличного наблюдения попали семь человек, точное количество участников «Фонтанка» не знает. По нашим данным, из всей группы задержаны двое. На них составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Предполагаемым нарушителям по 24 года. Один в 2017 году участвовал в молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», организатором которого является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Второго видели на молодежном форуме «Территория действий». Его проводит организация «Боевое братство» на грант президента России.

На следующий день после налета к штабу Навального пришла провластная молодежь и провела согласованный с администрацией Адмиралтейского района пикет. Его цель официально звучала так: «Выражение мнения общественности по поводу совращения несовершеннолетней представителями несистемной оппозиции». Поводом послужил арест бывшего волонтера штаба Навального и действующего активиста движения «Весна» Владимира Казаченко по подозрению в групповом развращении 14-летней восьмиклассницы. Девушку задержали с наркотиками, при досмотре изъяли телефон, в котором нашлись записи постельного отдыха школьницы, Казаченко и его товарища Вадима Тишкина.

фото: пользователь телеграм-канала Протестный Петербург
фото: пользователь телеграм-канала Протестный Петербург

 


 

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