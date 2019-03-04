Валерия Малышева вошла в рейтинг «Влиятельные женщины Петербурга»

АО «Ленстройтрест»/ Валерия Малышева

Редакция газеты «Деловой Петербург» ежегодно составляет список влиятельных женщин Северной столицы, преуспевших в различных отраслях бизнеса, а также в культуре, медиа, спорте, политике и на государственной службе. Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест», традиционно в числе эффективных руководители компаний в сфере недвижимости.

Отбор производит редакция с помощью экспертного совета из известных бизнесменов-миллиардеров. Главный критерий – положительное влияние на городскую среду.

В мае 2015 года Валерия Малышева стала генеральным директором девелоперской компании «Ленстройтрест», до этого она 10 лет была финансовым директором этой структуры. В группе «Лен­стройматериалы» работает с 1996 года – пришла в «Ленстрой–Инвест–Менеджмент» на 4-ом курсе Петербургского технического университета. Валерия Малышева не устает учиться и повышать свой профессиональный уровень, она стажировалась в бизнес–школе в Велико­британии в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров, обучалась по программе MBA в Петербурге. Под ее руководством компания «Ленстройтрест» не раз становилась обладателем престижных премий в области недвижимости и строительства.

Справка о компании АО «Ленстройтрест»