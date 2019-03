Маск объявил о скорой премьере новой «Теслы»

Илон Маск в ночь на 4 февраля в свойственной ему манере – через «Твиттер» – объявил официальную дату премьеры давно ожидаемой новинки от Tesla. Речь идет о компактном собрате Model X – кроссовере Model Y.

Более года назад Маск уже назначал премьеру «Игрека» на 15 марта 2019 года, упомянув про «мартовские Иды», но с тех пор дату не подтверждали, пишет Electrek. Учитывая уже ставшую пословицей «точность» Маска в соблюдении им же самим назначенных сроков (пресловутое «время Маска»), такое совпадение можно считать случайностью.

Итак, по сегодняшним словам Маска, премьера назначена на 14 марта, она состоится в Tesla Design Studio в Хоторне, Лос-Анджелес, штат Калифорния. Такие объявления через «Твиттер» удобны еще и тем, что не предполагают деталей и подробностей. Журналистам приходится собирать информацию о новинке по крохам.

Главное – это то, что Model Y будет «парой» Model 3, точно так же, как Model X является парой для флагманского седана Model S. Это означает, что многие конструктивные решения и узлы у автомобилей будут идентичными. В первую очередь, скорее всего, это коснется моторов и ходовой.

В последующих твитах Маск признался, что Model Y хотя и будет похожа на Model 3, но будет «на 10% больше, стоить будет на 10% дороже и иметь немного меньший пробег на таких же батареях». Другими словами, ходовая, похоже, будет та же.

Model Y, being an SUV, is about 10% bigger than Model 3, so will cost about 10% more & have slightly less range for same battery

— Elon Musk (@elonmusk) 3 марта 2019 г.