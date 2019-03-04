Происшествия
Британский премьер не признала знаменитый шпиль «Солсберецкого собора». Обращение Мэй по поводу годовщины отравления Скрипалей пришлось исправлять из-за ошибки
Скандалом и редактированием обращения закончилась попытка Терезы Мэй рассказать о «прекрасном и приветливом английском городе», судьба которого была омрачена событиями 4 марта прошлого года – отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Для иллюстрации красоты городка на юго-востоке графства Уилтшир использовалось фото собора другого населенного пункта – Бата. После обнаружения ошибки пользователями твиттера Мэй исправила свою запись, поставив более нейтральную картинку.
PM pays tribute to Salisbury as a «beautiful, welcoming English city» in @10downingstreet tweet using a photo of... BATH pic.twitter.com/ipF1NW1Cio— Matt Chorley (@MattChorley) 4 марта 2019 г.
«Это была ошибка, которая сейчас исправлена» – так произошедшее 4 марта Reuters прокомментировала премьер-министр.
В своем обращении она отметила, что работы по очистке города от следов нервно-паралитического газа закончены, поэтому у Солсбери есть шанс двигаться дальше.
Справка:
По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
Главными подозреваемыми в отравлении считаются Александр Петров и Руслан Боширов. Их интервью RT породило название «Солсберецкий собор» (правильно Солсберийский собор), на шпиль которого, по их словам, они ездили любоваться в Англию.