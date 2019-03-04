Британский премьер не признала знаменитый шпиль «Солсберецкого собора». Обращение Мэй по поводу годовщины отравления Скрипалей пришлось исправлять из-за ошибки

Скандалом и редактированием обращения закончилась попытка Терезы Мэй рассказать о «прекрасном и приветливом английском городе», судьба которого была омрачена событиями 4 марта прошлого года – отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Для иллюстрации красоты городка на юго-востоке графства Уилтшир использовалось фото собора другого населенного пункта – Бата. После обнаружения ошибки пользователями твиттера Мэй исправила свою запись, поставив более нейтральную картинку.

PM pays tribute to Salisbury as a «beautiful, welcoming English city» in @10downingstreet tweet using a photo of... BATH pic.twitter.com/ipF1NW1Cio — Matt Chorley (@MattChorley) 4 марта 2019 г.

«Это была ошибка, которая сейчас исправлена» – так произошедшее 4 марта Reuters прокомментировала премьер-министр.

В своем обращении она отметила, что работы по очистке города от следов нервно-паралитического газа закончены, поэтому у Солсбери есть шанс двигаться дальше.