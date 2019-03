Британский премьер не признала знаменитый шпиль «Солсберецкого собора». Обращение Мэй по поводу годовщины отравления Скрипалей пришлось исправлять из-за ошибки

Скандалом и редактированием обращения закончилась попытка Терезы Мэй рассказать о «прекрасном и приветливом английском городе», судьба которого была омрачена событиями 4 марта прошлого года – отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Для иллюстрации красоты городка на юго-востоке графства Уилтшир использовалось фото собора другого населенного пункта – Бата. После обнаружения ошибки пользователями твиттера Мэй исправила свою запись, поставив более нейтральную картинку.

PM pays tribute to Salisbury as a «beautiful, welcoming English city» in @10downingstreet tweet using a photo of... BATH pic.twitter.com/ipF1NW1Cio