РПЦ предлагает не ограничивать высоту при строительстве храмов. Иначе не получится «регулярного города»

Епархиальный архитектор Санкт-Петербургской митрополии Русской православной Церкви предложил «не устанавливать предельные высотные параметры для объектов религиозного значения в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ)». Кроме того, он хочет поменять законодательство так, чтобы объекты исторической застройки можно было восстанавливать вне зависимости от режима использования территории.

Предложения Дмитрия Борунова содержатся в заключении о результатах общественных слушаний про проекту изменений в ПЗЗ. Причина — несоответствие правил исторической концепции регулярного города, заложенной в основу Генплана. «Городская жилая застройка в пределах границ объединенных зон охраны объектов культурного наследия имеет четко выраженную планировочную структуру, которая закреплена в пространстве доминантами культовых зданий, – говорится в документе. – Таким образом, культовые здания в структуре города априори являются уникальными и особо значимыми точками визуальных связей, ее пространственным каркасом». Помимо этого, по словам архитектора, утраченные храмы зачастую находятся в местах, которые по нынешнему законодательству не предназначены для строительства.

Еще одна проблема — отсутствие храмов в новых районах. Сейчас их строительство относится к условно разрешенным видам использования земли в жилой зоне. Это означает, что под цели строительства культовых учреждений можно отдать только половину участка, из-за чего приходится заведомо подбирать участок вдвое больше необходимого. Так что Борунов просит отменить и это ограничение, либо — отдать на откуп комиссии по землепользованию и застройке.

Самая заметная коллизия в Петербурге, связанная с высотностью и строительством храма, относится к парку Малиновка. Напомним, заксобрание в феврале в очередной раз отказалось включить территорию парка участок в перечень зеленых насаждений общего пользования. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров уже много лет твердо намерен помочь построить здесь храм. При этом нынешние ограничения позволяют построить культовое сооружение высотой не более 5 метров.