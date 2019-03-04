Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД
Владимир Путин подписал Указ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности», сообщает 4 марта пресс-служба Кремля.
"Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. постановляю:
1. В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия.
2. Министерству иностранных дел Российской Федерации направить государствам – участникам Договора, названного в пункте 1 настоящего Указа, уведомление о приостановлении его выполнения", – говорится в нём.
Указ вступил в силу.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон 2 февраля планирует начать процедуру выхода из ДРСМД с Россией, если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода.
2 февраля стало известно, что Владимир Путин решил ответить США зеркально и приостановил участие России в договоре. Президент также отметил, что страна не будет втягиваться в гонку вооружений, несмотря на принятие ответных мер.
Справка:
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
Америка потребовала от России уничтожения крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что ракета имеет дальность действия от 500 километров. В Министерстве обороны РФ, в свою очередь, эту информацию опровергают.
Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено.