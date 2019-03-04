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Общество
04.03.2019 17:05
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Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД

Владимир Путин подписал Указ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности», сообщает 4 марта пресс-служба Кремля.

"Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. постановляю:

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия.

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации направить государствам – участникам Договора, названного в пункте 1 настоящего Указа, уведомление о приостановлении его выполнения", – говорится в нём.

Указ вступил в силу.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон 2 февраля планирует начать процедуру выхода из ДРСМД с Россией, если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода.

2 февраля стало известно, что Владимир Путин решил ответить США зеркально и приостановил участие России в договоре. Президент также отметил, что страна не будет втягиваться в гонку вооружений, несмотря на принятие ответных мер.

Справка:

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Америка потребовала от России уничтожения крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что ракета имеет дальность действия от 500 километров. В Министерстве обороны РФ, в свою очередь, эту информацию опровергают.

Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено.

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