ЕС расширил санкции в отношении Сирии

Совет ЕС расширил санкции против Сирии, включив в санкционный список семь представителей сирийского правительства, сообщает пресс-служба Совета ЕС 4 марта.

«Сегодня Совет добавил семь министров правительства Сирии в список лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников. Это действие последовало за недавними изменениями в правительстве Сирии», — говорится в сообщении.

В список, в частности, включены министры внутренних дел, туризма, образования, высшего образования, связи и технологий, промышленности, жилищного строительства. Все они были назначены на занимаемые должности в ноябре 2018 года.

После этого решения число физических лиц, находящихся под санкциями ЕС в связи с ситуацией в Сирии, увеличилось до 277 человек. Ограничительные меры включают в себя запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов в Европе. Под ограничительными мерами также находятся 72 организации.