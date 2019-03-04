Мастер-класс по решению бизнес-кейсов в Санкт-Петербурге

12 марта в 18:30 бизнес-школа СКОЛКОВО приглашает вас посетить презентацию программы СКОЛКОВО МВА, а также принять участие в мастер-классе и попробовать свои силы в решении реального бизнес-кейса.

Фото предоставлено бизнес-школой СКОЛКОВО. Ярослав Слободской-Плюснин (справа)

Мастер-класс проведет Ярослав Слободской-Плюснин – руководитель направления «Оценка для развития» Центра Executive коучинга, развития и карьеры Московской школы управления СКОЛКОВО, эксперт в области оценки поведения, личностных особенностей, управленческих компетенций.

Более 10 лет Ярослав Слободской-Плюснин занимается изучением механизмов мозга, лежащих в основе индивидуальных различий, эмоциональных и когнитивных процессов (памяти, внимания, принятия решений и др). Имеет более 20 научных работ, опубликованных в международных рецензируемых научных изданиях. В сфере консалтинга занимается разработкой систем оценки и проведением ассессментов управленческого звена. Вовлечён в разработку нейроинтерфейсов, психофизиологических оценочных систем, программ оценки и развития управленческих компетенций, моделей принятия решений, лидерского потенциала. Ярослав разработал бизнес-кейс, который кандидаты решают на Assessment day для поступления на МВА в Московской школе управления СКОЛКОВО.

На мастер-классе вы узнаете:

как проходит адмиссия на программу СКОЛКОВО МВА

как подготовиться к интервью и решению кейса

какие типы кейсов существуют

как подходить к решению комплексных кейсов в ограниченное время

как стать победителем конкурса грантов

Фото предоставлено бизнес-школой СКОЛКОВО. ​

Ежегодно бизнес-школа СКОЛКОВО проводит конкурс грантов по программе СКОЛКОВО МВА. В финале участники конкурса защищают свой бизнес-проект или решают и защищают бизнес-кейс перед приемной комиссией.

СКОЛКОВО МВА – международная образовательная программа, нацеленная на фундаментальное понимание бизнеса и систематизацию знаний.

Обучение на программе СКОЛКОВО МВА позволит вам стать частью уникального бизнес-сообщества. Ваши однокурсники – молодые, амбициозные менеджеры и предприниматели. Вы получите наставника из числа ведущих предпринимателей страны, который поможет вам с развитием существующих проектов или запуском нового бизнеса.

Мероприятие бесплатное, успейте пройти регистрацию: https://mba.skolkovo.ru