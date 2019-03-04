СМИ: Польшу обвиняют в расколе Европы из-за позиции по России

Запугивание России, которое является важной частью польской политики, вредит целостности объединенной Европы.

«Цель запланированного наращивания вооружений [Польши] настолько же проста, насколько и неверна: запугать врага — в данном случае Российскую Федерацию», – об этом сообщает немецкое издание Neues Deutschland.

Немецкие журналисты указывают на рост напряженности из-за намерений НАТО увеличить военные бюджеты стран-членов, а также из-за размещения в Польше американской бронетанковой дивизии, которое обсуждается в двустороннем порядке между Варшавой и Вашингтоном. Исходом милитаризации может стать раскол Европы на несколько лагерей.

При этом Польша считается «образцовым членом НАТО», который тратит на военные расходы почти 2% ВВП, как этого требует американский президент Дональд Трамп.