Происшествия
СК РФ назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточность
Причиной смерти рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл и умершего после концерта в Ижевске, стала острая сердечная недостаточность, сообщает пресс-служба управления СКР по Удмуртии 4 марта.
"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что каких-либо телесных повреждений у него не выявлено.
Кирилл Толмацкий скончался в ночь 3 февраля после выступления на частном мероприятии в Ижевске.