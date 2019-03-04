В Петербурге отправили в колонию домушника-виртуоза. Он влез в 30 квартир, а от полиции уходил нырком в мусоропровод

Юный мастер по проникновению в чужие квартиры через форточки дополнил свою безупречную в воровской среде репутацию четвёртым приговором. Новую серию его похождений Московский суд Петербурга оценил в 4,5 года колонии, а полицейские едва ли забудут насмешливые записки и отчаянный побег.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 4 марта 24-летнего Илью Фёдорова признали виновным в 30 эпизодах квартирных краж и 7 хищениях документов, совершённых с июля по конец октября прошлого года. Подсудимый ещё на стадии предварительного следствия чистосердечно вспомнил, как отжимал стеклопакеты, аккуратно пробирался в квартиры Московского и Фрунзенского районов и ловко уходил перед самым визитом полиции.

Как писала «Фонтанка», Фёдоров специализируется исключительно на кражах и с 17 лет осуждался трижды. Кроме опыта на руку ему играют природные данные и готовность к отчаянным поступкам. Её он продемонстрировал в доме на Будапештской. Рискуя быть застигнутым на хищении чужого, он сиганул в мусоропровод на восьмом этаже. На уровне второго застрял и только через четыре часа был вызволен приятелем. После уверовал в свою неуловимость и дразнил уголовный розыск «валентинками» с насмешливым «Я всегда на шаг впереди». Рядом с последним посланием его и взяли.

Суд учёл, что Фёдоров не отпирался, помогал следствию своими откровениями, не вызывал нареканий у соседей и друзей. В зачёт подсудимому пошла также грамота Петербургской ассоциации любительского футбола и положительные характеристики тренера. Его приговорили к 4,5 года колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших на 2,7 млн удовлетворены.