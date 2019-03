Экс-губернатор Колорадо решил баллотироваться в президенты США

Бывший губернатор штата Колорадо, демократ Джон Хикенлупер заявил о выдвижении кандидатом на пост президента США на выборах 2020 года. Соответствующее обращение он опубликовал в понедельник в своем аккаунте в Twitter.

Политик отметил, что страна столкнулась с серьезными проблемами, и объяснил, почему баллотируется. "Я вступаю в президентскую гонку, потому что мы столкнулись с кризисом, который угрожает всему, чем мы дорожим. Я баллотируюсь на пост президента, потому что нам нужны мечтатели в Вашингтоне, но мы также должны добиться своей цели. Я снова и снова доказывал, что могу объединять людей для достижения прогрессивных изменений, которые Вашингтон не смог осуществить", – заявил он.

It's official: I'm asking you to interview me for President. Our country is in crisis, and we need someone who knows how to bring people together and get things done. This is my record, but I've never done it alone. Join me: https://t.co/ta7aY0lTeY pic.twitter.com/HaCnK5paBU