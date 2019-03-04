«Сэр, а я вас вижу»: новая опция от «Яндекс.Такси» познакомит жителей Питера с водителем до поездки

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Теперь выбирать таксиста можно по фото в мобильном приложении.

Пунктуальный, вежливый, компетентный и уверенный на дороге. Такие требования предъявляют большинство пассажиров к водителям такси. Но самое важное в поездке, независимо от протяженности пути и пункта назначения, – степень доверия к человеку за рулём. Особенно если вы отправляетесь в дорогу в одиночку или везете с собой ребенка.

Теперь вся важная информация о том, кто вас повезёт, стала еще прозрачнее. На ваш заказ прибудет не просто некий Иван Иванович на черном «Ауди». Можно заранее посмотреть, как он выглядит. А когда машина прибудет по адресу, вы увидите своего водителя лично, сверитесь с фото и поймете, тот ли человек сидит за рулём.

Доверие пользователей и безопасность – главный приоритет сервиса «Яндекс.Такси»: «Мы ограничиваем доступ к заказам водителям, которые долго находятся на линии и следим за тем, чтобы они соблюдали скоростной режим. В приложении можно посмотреть маршрут поездки и при необходимости поделиться им с родными. Мы верим в то, что сервис должен быть прозрачным – поэтому начинаем показывать в приложении карточки с подробной информацией о водителях».

Эти данные были доступны в приложении «Яндекс.Такси» и раньше в «Деталях поездки». Теперь узнать о таксисте можно еще больше, а получить сведения стало намного проще.

Как только на ваш заказ назначат машину, вы сможете увидеть своего водителя в лицо. На экране мобильника появится карточка с фото. Нажав на неё, вы прочтете имя таксиста, рейтинг, количество поездок в сервисе и комплименты, которые оставили другие пассажиры: за интересный разговор, вежливость, плавное вождение или приятную музыку.

«Яндекс.Такси» активно пополняет базу данных. Карточки уже доступны в заказах по тарифам «Бизнес», «Премиум» и «Ультима» в Москве. В других городах фотобанк будет дополнятся по мере поступления фото зарегистрированных в системе.