Водители сняли на видео лавину, накрывшую автомобили. Убежать удалось не всем

Автомобилисты 4 марта выкладывают видеоролики «бегства» от лавины, спускающейся на трассу в Колорадо.

Сам инцидент произошёл в воскресенье, 3 марта, в каньоне «Десять миль» между горами Фриско и Коппер-Маунтин. На записях видно, как снег накрывает автомобили. Кто-то пытается уехать прочь от лавины задним ходом, но не получается.

Caught on camera: @KDVR viewer captured this video of an #avalanche near I-70 today in Ten Mile Canyon between Frisco and Copper Mountain. #CoWX #KDVR pic.twitter.com/eL6uIwB4c3

NEW: Just got this video from a driver named Will. He narrowly missed the second #avalanche today, near Copper Mountain. WARNING: his language is NSFW, as you might imagine. Mine would be too. #CoWx pic.twitter.com/nX7DiohcEV

— Jeremy Hubbard (@JeremyHubbard) 4 марта 2019 г.