Николай Валуев: Я был на пороге депрессии

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал о психологических проблемах в начале своей спортивной карьеры. Экс-спортсмен стал гостем передачи «Пока все дома» на телеканале «Россия 1».

«Соревнования были не так часто, как хотелось. Деньги быстро кончались. Съездив за границу, заключили контракты, по которым затем были суды. Эти суды определили: драться за рубежом я не могу, потому что тогда должен буду большие деньги. Оставались только постсоветское пространство и Россия. Большие и недешевые бои здесь устраивать было сложно. Наверное, депрессии по-настоящему я не испытывал, но на пороге я был. Пороговая ситуация, когда мужчина понимает, что не может прокормить семью. Произошел моральный надлом, и я сказал, что пойду на какую-нибудь работу. Я хотел усидеть на двух стульях, но понял, что надо выбирать: или спорт, или работа. Тогда я втемную провел бои в Германии, и появилась идея заключить контракт с немецкой промоутерской компанией», – рассказал Валуев.

Николай Валуев — бывший боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории, политический деятель. Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA (2005—2007, 2009), временный чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA (2008—2009). Депутат Государственной думы VI и VII созывов от «Единой России», первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды с 21 декабря 2011 года.