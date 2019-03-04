Новоселье у монитора. Строительная компания "КВС"запустила интернет-магазин квартир

Из-за бюрократических проволочек многие клиенты до последнего времени воспринимали покупку квартир как сложный и долгий процесс. Но мир не стоит на месте, и сегодня цифровизация пришла и в эту сферу. Теперь клиенты строительной компании "КВС" могут оформить полную сделку по покупке квартиры в новостройке, не отходя от экрана компьютера.

Генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева/ фото предоставлено ГК «КВС»

Генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева рассказала "Фонтанке", как работает такой новаторский для городского строительного рынка проект, как интернет-магазин квартир.

Отметим, что в прежние годы, до появления электронных подписей, продажи недвижимости через интернет в принципе были невозможны. Клиент мог забронировать квартиру через сайт, но потом все равно нужно было ехать в офис заключать договор и лично сдавать документ в Росреестр для регистрации. Электронная регистрация без необходимости представлять бумажные носители появилась в этом ведомстве совсем недавно.

– Мы сразу воспользовались этой возможностью и запустили оформление полного цикла сделки по договорудолевого участия через интернет, – рассказываетАнжелика Альшаева. – Пока купить квартиру онлайн можно только в наших жилых комплексах, расположенных в Санкт-Петербурге. Скоро появится возможность покупок и в наших областных объектах – уже идет техническое тестирование.

Самое интересное, что как раз в Ленобласти выявился огромный спрос на это сервис. Некоторые нам настойчиво пишут и спрашивают: "Когда же можно будет купить квартиру через интернет-магазин в Ленобласти? Он ведь уже две недели у вас работает". Поэтому мы очень рассчитываем, что в Ленинградской области в скором времени все же будет решен этот вопрос.

Формально словосочетание «интернет-магазин» и раньше использовалось на рынке недвижимости. Некоторые продавцы так называют сервисы, с помощью которых можно забронировать квартиру на сайте застройщика или агентства недвижимости. Интернет-магазин от «КВС» принципиально отличается от подобных сервисов. Как пояснила Анжелика Альшаева, сделка считается завершенной только после регистрации договора и оплаты. И в новом интернет-магазине сделка проходит все стадии.

– Процесс бронирования у нас был отлажен давно, так что мы осмелились пойти дальше. Теперь на сайте kvsspb.ru, где представлены все наши строящиеся объекты, клиент может выбирать себе квартиру – визуальноили по характеристикам – и отправить в "корзину". После этого у него есть сутки, чтобы обдумать покупку или, например, поискать другую планировку – на это время квартира бронируется, и другой покупатель не сможет ее «перехватить». А затем клиент оформляет договор онлайн.

Чтобы продолжить оформление сделки, необходимо зайти в свой личный кабинет на сайте застройщика. Если его у покупателя до сих пор не было, можно зарегистрироваться буквально в два клика. Далее клиент вносит в форму свои паспортные данные, которые автоматически загрузятся в договор долевого участия. Готовый договор придет в формате pdf в личный кабинет покупателя.

Правда, еще приходится оформить электронную подпись, но она уже стала привычным атрибутом для цифрового документооборота. Но и это можно сделать тут же, не вставая из-за компьютера.

– Клиент получает заявление, подписывает его, фотографирует на телефон и прикрепляет в своем личном кабинете, где он загружается в систему отчетности, – продолжает Анжелика Альшаева. – После этого в течение часа ему перезвонит менеджер, как и в любом другом интернет-магазине, задаст уточняющие вопросы и обговорит детали. А затем договор отправится на регистрацию в Росреестр через площадку ДомКлик.рф – в этом процессе покупатель уже не участвует, все будет сделано за него.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что оформление происходит через интернет, клиенты компании могут быть спокойны за свои деньги. К безопасности сделки «КВС» относится серьезно.

– Обычно договор регистрируется в Россреестре в течение пяти рабочих дней. Как только это произойдет, клиент получит извещение, что можно переводить деньги. И пока на руках нет зарегистрированного договора, никто деньги не переводит, – добавляет Анжелика Альшаева. – И все персональные данные покупателей тоже защищены.

Может показаться, что потенциальные клиенты пока не готовы к такому онлайн-сервису, и очень долго придется их готовить к новому формату, вести разъяснительную работу. Но опыт показал, что это совсем не так. Первую квартиру купили через интернет-магазин спустя неделю после открытия. Первопроходцем стал 42-летний программист, который приобрел квартирув жилом комплексе «Кирилл и Дарья». Еще несколько договоров уже ушло на регистрацию.

– Такая схема приобретения недвижимости выигрышна по многим показателям. Не надо никуда идти и собирать бумаги, что экономит время и силы. Этот формат подойдет для клиентов-новаторов, ценящих свое время, а также для иногородних, – говорит Анжелика Альшаева. – Кроме того, это позволяет еще и экономить. Во-первых, сейчас на покупку квартиры интернет-магазин действует скидка. Во-вторых, клиенту не приходится платить госпошлину. И оплата ДДУ происходит уже после его регистрации.

Пока интернет-магазин "КВС" продает квартиры только при стопроцентной оплате. Но уже весной в компании опробуют рассрочку от застройщика онлайн, а летом станет возможным и оформление ипотеки онлайн.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)